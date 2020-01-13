В России изменят бланки полиса ОСАГО

В наступившем году в России страховые компании будут оформлять полисы ОСАГО на бланках новых серий - "ННН" и "РРР", бланки серии "РРР" уже выпускаются "Гознаком", сообщили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Уточняется, что страховщики смогут использовать бланки старых серий - "ККК" и "МММ" - до 1 апреля 2020 года. Оформленные на таких бланках договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока. Как сообщает союз, бланки полисов серии "РРР" "Гознак" начал отгружать с 26 декабря 2019 года, образец есть на сайте РСА наряду с "ККК" и "МММ". Образцы бланка "ННН" тоже будут размещены союзом после получения.

Бланки новой серии "ННН", как и в случае с серией "ККК", будут иметь оборотную сторону для информации о дополнительных договорах страхования. Когда появится нормативный акт ЦБ, регламентирующий заключение договоров добровольного страхования на оборотной стороне полиса ОСАГО, то для этого можно будет использовать бланки серии "ННН". Новая серия "РРР" и старая серия "МММ" такую опцию не предусматривают.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, смысл нововведения заключается в создании комбинированного полиса для автовладельцев, сочетающего в себе обязательную "автогражданку" и добровольное каско, передает РИА Новости.