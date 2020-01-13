"Аэрофлот" отложил вылет нескольких рейсов в Иран

Российская авиакомпания "Аэрофлот" перенесла время вылета ближайших рейсов из Москвы в Тегеран с вечера на утро. Об этом говорится на сайте перевозчика.

Также изменено и время вылета обратных рейсов.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел России рекомендовало "Аэрофлоту" летать в Тегеран только в светлое время суток после того, как в Иране по ошибке сбили украинский Boeing. Темнота увеличивает риск ошибки, уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 8 января в аэропорту международного аэропорта имени Имама Хомейни из-за "технических проблем" потерпел крушение украинский лайнер Boeing, выполнявший рейс Тегеран - Киев. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа. 11 явнаря Иран официально признал вину в крушении украинского Boeing.