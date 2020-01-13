Медведев поручил выделить 22 млн рублей на лекарства для детей

В России выделят до 22 млн рублей на закупку не зарегистрированных в России препаратов для лечения детей с тяжелыми хроническими заболеваниями. Соответствующее поручение на совещании с вице-премьерами дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

По его словам, речь идет о восьми лекарственных формах ряда специальных препаратов, таких как "Фризиум" так называемый или "Клобазам" и некоторых других, передает РИА Новости.

Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой правительство может закупать препараты, не зарегистрированные в стране, по решению врачебной комиссии. Помимо этого, уточняется понятие "взаимозаменяемые лекарственные препараты". Документ вступит в силу с 1 марта.