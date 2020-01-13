МВД Грузии займется высказыванием Саакашвили о свержении власти в республике

Министерство внутренних дел Грузии проведет следственные мероприятия в связи с заявлением экс-президента Михаила Саакашвили в эфире одной из грузинских телекомпаний о свержении власти в республике.

Согласно данным пресс-службы ведомства, бывший президент накануне сообщил, что 20 июня прошлого года, когда в Тбилиси возле здания парламента состоялась масштабная акция протеста, республика была в шаге от переворота, "Бидзина Иванишвили висел на волоске". Тогда, по его мнению, "момент был упущен".

Это высказывание в МВД считают "достаточным для того, чтобы думать, что 20 июня 2019 года при непосредственном участии и руководстве" Саакашвили "была осуществлена явная попытка свержения государственной власти силовым путем". "В связи с этим заявлением будут проведены соответствующие следственные мероприятия", - цитирует ведомство ТАСС.

"Они будут подытожены", вместе с другими уликами им "будет дана соответствующая правовая оценка", заключили в МВД.