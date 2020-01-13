"Нижний Новгород" усилился дагестанским бомбардиром

Футбольный клуб "Нижний Новгород" подписал контракт с воспитанником махачкалинского "Анжи" Саидом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской команды.

Предыдущим клубом 21-летнего форварда был "Луч" Владивосток. Еще в начале декабря Алиев оформил претензию к владивостокскому клубу в связи с невыплатой зарплаты. Палата по разрешениям споров в одностороннем порядке приняла решение в пользу футболиста, после чего он стал свободным агентом, передает "Дагестанская правда".

Напомним, Саид Алиев ранее выступал за махачкалинские клубы "Легион-Динамо" и "Анжи". В составе "Луча" он провел в этом сезоне 24 матча, забив в них 8 голов и отдав две голевые передачи.