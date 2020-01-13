Салют в честь 75-летия освобождения Варшавы дадут в Москве

В Москве 17 января будет дан салют в честь 75-летия освобождения Варшавы от немецко-фашистских войск, в небо запустят около 3 тыс праздничных фейерверков, сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

В пресс-службе уточнили, что в небо столицы будет выпущено более 50 видов фейерверков.

"Купола разрывов превысят в диаметре 300 м. Запуск около 3 тыс праздничных фейерверков будет произведен из размещенных на Поклонной горе самоходных комбинированных пусковых салютных установках калибра от 105 до 310 мм на базе автомобиля КамАЗ", - сообщили в ЗВО.

Ввуковое сопровождение салюта обеспечат залпами пушек ЗиС-3 времён Великой Отечественной войны, передает РИА Новости.

Варшава была освобождена в результате Варшавско-Познанской наступательной операции 14-17 января 1945 года.