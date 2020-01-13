Saudi Aramco отчиталась об усилении охраны своих объектов

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла все возможные меры для обеспечения надежности поставок в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом глава компании Амин Нассер отчитался на отраслевом форуме в саудовском городе Даммам, сообщает Bloomberg.

Он также заверил, что Saudi Aramco остается надежным поставщиком энергоресурсов.

Меры по усилению контроля безопасности объектов приняты после обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, в сентябре прошлого года два объекта Saudi Aramco были атакованы беспилотниками. США допустили причастность к этой атаке Ирана.