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Saudi Aramco отчиталась об усилении охраны своих объектов

Saudi Aramco отчиталась об усилении охраны своих объектов

Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приняла все возможные меры для обеспечения надежности поставок в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом глава компании Амин Нассер отчитался на отраслевом форуме в саудовском городе Даммам, сообщает Bloomberg.

Он также заверил, что Saudi Aramco остается надежным поставщиком энергоресурсов.

Меры по усилению контроля безопасности объектов приняты после обострения обстановки на Ближнем Востоке.

Напомним, в сентябре прошлого года два объекта Saudi Aramco были атакованы беспилотниками. США допустили причастность к этой атаке Ирана.

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Вестник Кавказа

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