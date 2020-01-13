Украинский футболист восхитился дагестанским обычаем гулять без женщин

Бывший член махачкалинского футбольного клуба "Анжи", украинский спортсмен Александр Алиев рассказал о том, что ему особенно понравилось из дагестанских обычаев в то время, пока он играл в Махачкале.

"Я некоторое время прожил в Дагестане. Люди там очень гостеприимные", - прежде всего отметил он на ютуб-канале "Миля", поведав затем, как был удивлен посиделками у другого бывшего футболиста "Анжи" Расима Тагирбекова.

"Женщины нам накрыли стол и ушли. Я спросил Расима, почему так? Он сказал, что у них так принято. После того как мы поели, они пришли и убрали со стола. И мы дальше сидим с пацанами. Разве что дети иногда забегают", - сообщил Александр Алиев.

Украинский футболист подчеркнул, что считает такую традицию, когда мужчины гуляют без женщин, очень правильной. "Такая же ситуация была, когда мы были в гостях у администратора. Это мне очень понравилось", - заключил он.