ФАС РФ опять займется сотовыми операторами

В ФАС России не поступало жалоб об удорожании тарифов сотовыми операторами, но ведомство внимательно изучит обоснованность их повышения, сообщил замглавы службы Анатолий Голомолзин.

"Согласно предварительной информации, обсуждается вопрос о корректировке некоторых архивных тарифных планов. Мы внимательно изучим обоснованность повышения цен", - отметил он.

Ранее сообщалось, что сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие сообщения начали поступать абонентам в конце декабря.

В пресс-службе "Мегафона" пояснили, что компания пересмотрела условия ряда архивных тарифов с учетом роста потребления услуг абонентами. Изменения коснулись небольшого числа абонентов, которые подключены к немассовым архивным тарифам. В свою очередь в "Вымпелкоме" сообщили, что вынуждены повысить стоимость архивных тарифных планов в связи с затратами на реализацию требований законов и интенсивное развитие инфраструктуры, передает РИА Новости.