Чечня очищается от трущоб

Около 300 жителей Чечни переселятся в новые квартиры из аварийных домов в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.

Отмечается, что программе – жители Грозного, а также Грозненского и Гудермесского районов республики.

Для этих целей в республике будет благоустроено 36 территорий.

Кроме того, по нацпроектам в трех районах республики будут строить детские сады на 360 мест каждый. В Надтеречном районе откроется детская поликлиника, новые дороги и водопровод.

Строительство водопроводов запланировано в Аргуне и Грозном.