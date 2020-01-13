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Чечня очищается от трущоб

Чечня очищается от трущоб

Около 300 жителей Чечни переселятся в новые квартиры из аварийных домов в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского минстроя.

Отмечается, что программе – жители Грозного, а также Грозненского и Гудермесского районов республики.

Для этих целей в республике будет благоустроено 36 территорий.

Кроме того, по нацпроектам в трех районах республики будут строить детские сады на 360 мест каждый. В Надтеречном районе откроется детская поликлиника, новые дороги и водопровод.

Строительство водопроводов запланировано в Аргуне и Грозном.

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Вестник Кавказа

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