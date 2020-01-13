МИД Великобритании вызвал посла Ирана

Министерство иностранных дел Великобритании вызвало посла Ирана из-за задержания ранее в Тегеране британского посла. Об этом сообщил фициальный представитель канцелярии правительства.

"Иранский посол сегодня (в понедельник) был вызван в МИД для выражения нашего решительного протеста. Задержание было неприемлемым нарушением Венской конвенции, это необходимо расследовать. Мы требуем от иранского правительства гарантий того, что подобное больше не повторится", - цитирует его РИА Новости.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на некоторое время, но позже отпущен. Иранские СМИ заявили, что посол якобы присутствовал на субботних протестах в Тегеране и "занимался организацией, подстрекательством, а также руководил некоторыми радикальными действиями". Сам Макэр после задержания заявил, что не принимал участия в демонстрации в иранской столице, и отметил, что покинул мероприятие через пять минут после того, как собравшиеся стали скандировать лозунги. По словам главы МИД Великобритании Доминика Рааба и премьер-министра Бориса Джонсона, задержание Макэра является грубым и безосновательным нарушением международного права.