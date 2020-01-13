Кидавших камни в Росгвардию жителей Ингушетии выпустили на свободу

Как сообщил сегодня адвокат Аслан Арчаков, двое жителей Ингушетии, признанных виновными в метании камней в Росгвардию во время акции протеста 27 марта прошлого года, были выпущены сегодня на свободу из СИЗО. Речь идет о бойце MMA, экс-депутате сельсовета Мусе Плиеве и активисте Элисхане Ажигове.

"Элисхан Ажигов и Муса Плиев свободны, они могут вернуться к своим семьям", - приводит его слова Интерфакс-Юг.

Адвокат уточнил, что Ажигов должен был, в соответствии с приговором суда, выйти на свободу еще 30 декабря прошлого года, а Плиев – 9 января, однако документы не были доставлены в СИЗО вовремя, в связи с чем их освобождение затянулось.

Отметим, что оба метателя камней в Росгвардию сознались и раскаялись в содеянном, в связи с чем их дела рассматривались в особом порядке.

Всего около 30 человек были привлечены к уголовной ответственности за беспорядки на мартовском митинге в Магасе против изменения закона Ингушетии "О референдуме". Больше половины еще находятся в тюрьме.