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Лида Плиева возглавила ингушскую архитектуру

Лида Плиева возглавила ингушскую архитектуру

Восстановленный Комитет архитектуры и градостроительства Ингушетии сегодня возглавила замглавы Минстроя республики Лида Плиева, соответствующий указ подписал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

"В соответствии с указом главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова исполнение обязанностей председателя комитета архитектуры и градостроительства – главного архитектора Республики Ингушетия возложено на Лиду Плиеву", - сообщили в пресс-службе Калиматова.

Уточняется, что Комитет займется контролем соответствия строящихся объектов законодательству и другим документам.

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Вестник Кавказа

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