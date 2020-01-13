Путин велел правительству помочь инвалидам

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству при разработке госпрограммы "Доступная среда" до 2025 года предусмотреть предоставление субъектам РФ финансовой поддержки на мероприятия по созданию условий сопровождаемого проживания инвалидов. Об этом сообщается в перечне президентских поручений.

Кроме того, кабмину вместе с органами исполнительной власти субъектов поручено до 15 февраля проанализировать практику приобретения медицинскими организациями медоборудования на основе финансовой аренды и представить предложения о возможности ее расширения.

Также глава государства распорядился до 1 июля подготовить предложения о возможности расширения оказания паллиативной медицинской помощи в регионах страны, передает РИА Новости.