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В Кабардино-Балкарии прошла массовая конная прогулка (ВИДЕО)

В Кабардино-Балкарии прошла массовая конная прогулка (ВИДЕО)

Накануне в Баксанском районе Кабардино-Балкарии состоялась массовая прогулка на лошадях кабардинской породы, собравшая порядка 110 всадников.

Видео и множество фотографий с этого события было опубликовано в Instagram @bakaev_azamat_1988.

Там же сообщается, что все желающие были приглашены на место встречи неподалеку от поста Кызбырун. Собравшись, всадники направились к 910-й высоте.

 
 
 
 
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A post shared by Бакаев Зёма (@bakaev_azamat_1988) on Jan 12, 2020 at 7:25am PST

 

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Вестник Кавказа

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