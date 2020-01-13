В Кабардино-Балкарии прошла массовая конная прогулка (ВИДЕО)
Накануне в Баксанском районе Кабардино-Балкарии состоялась массовая прогулка на лошадях кабардинской породы, собравшая порядка 110 всадников.
Видео и множество фотографий с этого события было опубликовано в Instagram @bakaev_azamat_1988.
Там же сообщается, что все желающие были приглашены на место встречи неподалеку от поста Кызбырун. Собравшись, всадники направились к 910-й высоте.
A post shared by Бакаев Зёма (@bakaev_azamat_1988) on Jan 12, 2020 at 7:25am PST
Вестник Кавказа
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