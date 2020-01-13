В Госдуме оценили перспективы приватизации Сбербанка

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что продажа акций Сбербанка на свободном рынке возможна после передачи принадлежащего ЦБ РФ пакета правительству.

"Это можно сделать вторым этапом, сначала продать правительству", - цитирует его ТАСС.

"Есть Фонд национального благосостояния", где "денег хватает, несмотря на высокую рыночную стоимость пакета" Центробанка, указал Аксаков, отметив, что пакет "стоит меньше 3 трлн рублей", а "в ФНБ уже 8 трлн рублей".

Аксаков напомнил, что вопрос о продаже доли Банка России в Сбербанке поднимается не в первый раз, однако решение до сих пор не принято. "Возможно, что и сейчас не примут решение", - не исключил глава комитета Госдумы по финансовому рынку.

В продаже пакета акций есть как минусы, так и плюсы, считает он. Присутствие ЦБ в капитале Сбербанка может положительно влиять на его восприятие инвесторами, в том числе иностранными, заключил Аксаков.

ЦБ РФ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка в размере 50% плюс одна акция. В декабре прошлого года первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка.

В свою очередь, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в конце декабря сообщал, что вопрос передачи другой госструктуре пакета акций, которым сейчас владеет Банк России, не обсуждался с кредитной организацией. Он отметил, что Сбербанку комфортно работать с Центробанком в качестве акционера.