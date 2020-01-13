Украина вернется в ПАСЕ, несмотря на Крым

Украинская делегация намерена принять участие в работе Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), сообщил депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность", член делегации Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что сегодня этот вопрос будет вынесен на обсуждение парламентского комитета по международным делам.

"На этой неделе Верховная рада примет постановление о возобновлении участия Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы", - приводит РИА Новости заявление украинского депутата.

Напомним, в июне 2019 года ПАСЕ в полном объеме подтвердила восстановление полномочий российской делегации. Это решение вызвало протест со стороны экс-главы украинской делегации Владимира Арьева, после чего Украина покинула сессию Ассамблеи. Конфликт между российской и украинской делегациями ПАСЕ начался из-за непризнания украинской стороной вхождения Крыма в состав РФ.