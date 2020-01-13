Алексей Пушков поддержал Майка Помпео против убийства Касема Сулеймани

Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков в Twitter прокомментировал признания американских властей о том, что США не имели никакой информации о планах генерала Касема Сулеймани и он был убит без доказательств намерений атаковать то или иное американское посольство.

"У США не было никаких данных об атаках на посольства США, которые якобы готовил Сулеймани. Это признал даже министр обороны США [Марк] Эспер", - написал Пушков, ретвитнув запись в той же соцсети главы Госдепартамента Майка Помпео, где тот критикует Эспера.

"Атака была неизбежной, но "мы не знали когда и где". Что же, если вы не знаете, когда и где что-то произойдет, это никак нельзя назвать "неизбежным"", - написал Помпео в процитированном твите, снабдив его тэгом #НетВойнеСИраном.