Стал известен гонорар Загитовой за шоу "Спящая красавица"

Стал известен размер гонорара фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой за выступление в новогодних ледовых шоу в России.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получала за одно выступление в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица" около $10 тыс (около 610 тыс рублей).

В свою очередь, гонорар Евгении Медведевой за одно представление в постановке Ильи Авербуха "Волшебник страны Оз" составлял всего 150 тыс рублей, пишут "Аргументы и Факты",

Напомним, ледовое представление "Спящая красавица. Легенда двух королевств" проходило во дворце спорта "Мегаспорт" с 25 декабря и завершилось 7 января. В нем также принимали участие пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев, многократные призеры чемпионатов Европы и мира Маргарита Дробязко и Повилас Ванагас.

Илья Авербух ранее сообщал, что заработок звезд фигурного катания в шоу "Волшебник страны Оз" в среднем составляет 150-200 тыс рублей за один выход. Главные роли в нем исполняют Роман Костомаров и Евгения Медведева.