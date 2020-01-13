Терек наводнила мертвая форель
Массовая гибель форели произошла в Тереке. Об этом сообщил режиссер из Владикавказа Сослан Макиев в Facebook. Он выложил в Сеть ролик, снятый на берегу реки под мостом между улицами Пашковского и Маяковского.
На видео запечатлена груда мертвой рыбы, лежащая на отмели.
"Вот как загрязняют Терек", - прокомментировал автор ролика.
В комментариях пользователи возмутились бездействием экологов и напомнили, что недавно вода в реке окрасилась в нехарактерный для водоема зеленый цвет.
Как сообщает "АиФ Ставрополь" Терек не первый год страдает от загрязнения канализационными стоками из Беслана. Планируется, что сооружения по очистке речных вод будут построены в этом году.
Вестник Кавказа
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