Терек наводнила мертвая форель

Массовая гибель форели произошла в Тереке. Об этом сообщил режиссер из Владикавказа Сослан Макиев в Facebook. Он выложил в Сеть ролик, снятый на берегу реки под мостом между улицами Пашковского и Маяковского.

На видео запечатлена груда мертвой рыбы, лежащая на отмели.

"Вот как загрязняют Терек", - прокомментировал автор ролика.

В комментариях пользователи возмутились бездействием экологов и напомнили, что недавно вода в реке окрасилась в нехарактерный для водоема зеленый цвет.

Как сообщает "АиФ Ставрополь" Терек не первый год страдает от загрязнения канализационными стоками из Беслана. Планируется, что сооружения по очистке речных вод будут построены в этом году.