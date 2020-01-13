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Нургалиев поговорит с силовиками Абхазии

Нургалиев поговорит с силовиками Абхазии

Как сообщил сегодня секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев после отставки президента Рауля Хаджимбы проведет переговоры с силовым блоком республики.

"С Нургалиевым мы недавно встречались с Министерством внутренних дел Абхазии, подвели предварительные итоги. Нургалиев здесь. С российской делегацией еще будут общаться руководители силовых структур", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, что Рашид Нургалиев находится в Абхазии с 10 января. Накануне, незадолго до отставки Рауля Хаджимбы, к нему присоединился помощник президента России Владислав Сурков.

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