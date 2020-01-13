Герои войны. Аюп Манкиев

Наступивший год объявлен в России Годом памяти и славы, говорится в тексте указа президента Владимир Путина, "в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это хороший повод еще раз вспомнить о тех, кто сражался за нашу общую Родину, и перестать раскручивать тему псевдогероев вроде почитаемого армянскими националистами Гарегина Нжде или любимого украинскими националистами Степана Бандеры. "Вестник Кавказа" продолжает рассказывать о героях той войны.

Снятая в 2001 году западными кинематографистами военная драма "Враг у ворот" с Джудом Лоу, вышедшая в прокат со слоганом "Битва между двумя странами стала конфликтом между двумя мужчинами", прославила на весь мир советского снайпера Василия Зайцева, который в ходе Сталинградской битвы уничтожил 225 солдат и офицеров германской армии и их союзников, включая 11 снайперов. Но легендарный снайпер был далеко не единственным метким стрелком той войны. Многие знают имя "стрелка без промаха", якута Федора Охлопкова, намного меньше известно об ингуше Аюпе Манкиеве, который меткими выстрелами "уложил" не менее 113 фашистов.

У горцев меткость почти врожденная, однако помимо природных данных сказывается и культура оружия, передающаяся из поколения в поколение. Аюп Манкиев родился в 1917 году в ингушском селении Долаково, и в 22 года был призван в Красную армию. Сначала охранял железную дорогу между Мурманском и Архангельском, а боевое крещение получил на Финской войне, за что был награжден медалью "За отвагу".

Великая Отечественная забросила его сначала на Ленинградский, потом на Сталинградский фронт – в разведку. Именно как разведчик Аюп поначалу и демонстрировал свои боевые качества. В ходе выполнения одного из заданий разведгруппа Манкиева под покровом ночи пробрались к вражеским позициям, "сняла" часового и в кромешной тьме двинулась к цели. Вдруг разведчики заметили, что Аюпа нет рядом – как под землю провалился. Выяснилось, что он, оступившись, в буквальном смысле провалился под землю - в немецкий блиндаж. Свалившись опешившим немцам на головы, Манкиев с криком "Хенде хох!" выхватил гранату. Услышав шум, подоспели остальные разведчики. Немецких офицеров взяли в плен, доставили в штаб и получили ценные сведения.

Снайперскому делу сержант Манкиев учился у своего сослуживца, красноармейца Массалова – вместе они с раннего утра и до поздней ночи выслеживали врага, тренировались в стрельбе. Потом Манкиев один выходил на "охоту", поражая то автоматчиков, то снайперов, то пулеметчиков.

В бою Аюп выбирал огневую позицию непосредственно на поле брани, где бились пехотинцы; прятался за труппами убитых и из такого укрытия расстреливал врагов. Был у Манкиева и эпизод, похожий на тот, что произошел с Василием Зайцевым: в течение четырех дней Аюп вел поединок с немецким снайпером, оба меняли позиции, создавали ложные мишени, стреляли, но друг другу не показывались. На пятый день Манкиев попросил своего товарища открыть из надежного укрытия огонь по предполагаемой позиции фашистского снайпера и стрелять до тех пор, пока тот не ответит. Немец не выдержал - выстрелил. Аюп затаился, притворившись убитым. Немецкий снайпер высунул голову, чтобы убедиться в том, что убил Манкиева. В этот момент пуля Аюпа и нашла свою цель.

В другом бою советскому снайперу пришлось действовать на фланге наступающего подразделения. Немцы находились за болотом - сидели в наспех отрытых снежных окопах и засыпали советских солдат градом пуль. Манкиев начал оползать в сторону, снег становился все рыхлее, и вскоре под снайпером захлюпала вода. Промокнув до нитки Аюп прополз еще метров 100, до того места, откуда ясно были видны немецкие окопы, и замер. Когда над бруствером показалась фашистская голова - выстрелил. Через пять минут снял второго… Немцы так и не поняли, каким образом огонь велся из болота.

Отличился на фронтах Великой Отечественной и двоюродной брат Аюпа Абукар Манкиев. Они служили в разных подразделениях и виделись редко. В 1942 году газета "Северный фронт" опубликовала статью "Братья Манкиевы продолжают счет". "Аюп и Абукар Манкиевы — ингуши, они прибыли на фронт в северные леса с цветущего Кавказа. И здесь, на нашем участке фронта, мужественно и храбро защищают свою Родину. Сначала Аюп был рядовым стрелком, а Абукар — пулеметчиком. Оба отличные стрелки, они научились снайперскому делу и показали всем бойцам, как надо истреблять немецких захватчиков. Абукар Манкиев за три дня засады истребил четырнадцать немцев, Аюп убил в одном бою около тридцати немцев. Сейчас счет братьев Манкиевых составляет более двухсот истребленных гитлеровцев", - писала газета.

Война свела Аюпа с его будущей женой, сестрой милосердия Лизой, которая с первых дней войны оказалась на сложнейшем участке Ленинградского фронта, в военном госпитале, куда и попал тяжелораненый ротный старшина Манкиев. Больше двух недель пролежал он без сознания, и, выходив его, Лиза получила задание – сопровождать героя домой. Добрались до Далаково снайпер и медсестра уже мужем и женой. В Ингушетии старший сержант, помощник командира взвода 66 Гвардейского стрелкового полка 23 Гвардейской стрелковой дивизии 1-й Ударной армии, награжденный медалью "За отвагу", представленный к ордену Красной Звезды, с молодой женой оказался прямо перед депортацией. Они отправились в ссылку вместе с односельчанами, а вернувшись после депортации работали и растили детей… Аюп умер в 1979 году, Елизавета – пережила его почти на сорок лет. "Умейте забывать о неприятном, умейте прощать. Тогда ваша жизнь будет намного приятнее и спокойнее", - говорила перед смертью Елизавета Анатольевна Манкиева.