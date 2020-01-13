Пустой кошелек – не спасение: грабители заставили москвича перевести деньги на карту

Необычный, но вполне современный случай ограбления произошел в Москве: бандиты отняли деньги у человека, у которого при себе не было ни наличных, ни банковских карт.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Москве, 21-летнего мужчина, покинув бар в центре Москвы, заказал в такси, но в машине его поджидали двое преступников с пистолетом или предметом, похожим на пистолет.

При себе у потерпевшего не было ничего, что он мог бы отдать грабителям, кроме мобильного телефона, однако те оказались продвинутыми и велели ему перевести деньги на банковскую карту одного из злоумышленников через мобильное приложение.

Затем его выбросили на Марксистской улице. Вскоре бандиты были задержаны на Большой Дмитровке, при них было найдено травматическое оружие.

Сколько денег грабители заставили потерпевшего перевести на их карту, не уточняется, пишет РИА Новости.