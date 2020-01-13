Вильфанд рассказал, ждут ли Москву крещенские морозы в ночь на 19 января

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что температурный режим в Московском регионе останется рекордно высоким, выпавший снег наполовину осядет, а некоторое похолодание прогнозируется только к концу недели. При этом морозов в ночь на Крещение (19 января, воскресенье) в российской столице не будет, сообщил он.

"Температурный фон на ближайшей неделе будет близок к рекордному",- цитирует синоптика "Интерфакс".

"Первые проблески надежды - на выходных", когда "температура, вероятно, пойдет вниз", отметил он. Однако "резкого похолодания мы все равно не ждем", рассказал Вильфанд.

Таким образом, в ночь на Крещение, когда по всей России пройдут традиционные купания, крещенских морозов в Москве не ожидается, заключил руководитель Гидрометцентра.