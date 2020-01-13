Улюкаев за решеткой сочинил стихи про винегрет

Экс-глава Минэкономразвития (МЭР) России Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за получение взятки в размере $2 млн, написал в колонии стихотворение про винегрет, посвященное Новому году.

Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,

В тюрьме - винегрет,

Значит, не четверть, и не половина

Года: особый неяркий свет

Свидетельствует, что закончился весь он

(Целое - больше его частей),

И теперь по городам и весям

Ходит - не выкинуть слов из песен -

Бессмертный как царь-Кощей,

Но не в пример ему добрый мороз-воевода,

Хотя Цельсий обманывает ртуть,

Не давая градусам холода вырваться на свободу

И заморозить кого-нибудь.

Так что в казенной фуфайке почти что жарко

Стоять в самый короткий день на плацу.

Вот и настал Новый год, и будут подарки

Даже последнему подлецу, приводит "РИА Новости" творчество экс-главы МЭР России.

Напомним, Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за взятку, полученную за одобрение сделки по продаже "Роснефти" акций "Башнефти". Сам экс-министр свою вину не признает, считая себя жертвой провокации.