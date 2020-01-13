Улюкаев за решеткой сочинил стихи про винегрет
Экс-глава Минэкономразвития (МЭР) России Алексей Улюкаев, отбывающий наказание за получение взятки в размере $2 млн, написал в колонии стихотворение про винегрет, посвященное Новому году.
Значит, настал Новый год, если детям дают мандарины,
В тюрьме - винегрет,
Значит, не четверть, и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, что закончился весь он
(Целое - больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит - не выкинуть слов из песен -
Бессмертный как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает ртуть,
Не давая градусам холода вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке почти что жарко
Стоять в самый короткий день на плацу.
Вот и настал Новый год, и будут подарки
Даже последнему подлецу, приводит "РИА Новости" творчество экс-главы МЭР России.
Напомним, Алексей Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере 130 млн рублей за взятку, полученную за одобрение сделки по продаже "Роснефти" акций "Башнефти". Сам экс-министр свою вину не признает, считая себя жертвой провокации.
Вестник Кавказа
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