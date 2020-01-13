Интерактивный музей для зубров появится в Адыгее

Кавказский государственный природный биосферный заповедник сообщил о намерении открыть к своему столетнему юбилею в 2024 году особый интерактивный музей в Адыгее – он будет полностью посвящен зубрам. Об этом рассказал директор заповедника Сергей Шевелев.

"Мы планируем к 100-летию заповедника на поляне возле поселка Гузерипль создать интерактивный музей под открытым небом, посвященный зубрам. Хотим воссоздать существовавший ранее зубропарк, чтобы гости заповедника, многочисленные туристы могли узнать, насколько самоотверженно трудились сотрудники заповедника, ухаживая за животными, пытаясь восстановить популяцию", - пояснил он.

Как пишет ТАСС, адыгейский поселок Гузерипль выбран неспроста – до него легко добраться туристам. Первоначальный зубропарк был в 7 км от кордона Киша, добраться туда людям довольно трудно, кроме того, туристический поток будет беспокоить драгоценных животных.

Шевелев рассказал, что сейчас в заповеднике живет порядка 1150 зубров, их популяция прибавляется ежегодно на 20%.