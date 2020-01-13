От всего сердца: Карачаево-Черкесия обнулила цены на лекарства для "сердечников"

Как сообщили в Минздраве Карачаево-Черкесии, в этом году граждане с болезнями сердца стали получать бесплатно 23 лекарства, необходимые для поддержания здоровья при их тяжелых сердечных диагнозах.

"В целях снижения смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний из федерального бюджета при региональном софинансировании выделены средства на обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями рядом бесплатных лекарственных средств", - пояснила источник финансирования этой акции замглавы Минздрава республики Тамара Кипкеева.

Для Карачаево-Черкесии на эту цель были выделены свыше 27 млн рублей. На эти деньги будут куплены и бесплатно распределены среди сердечников лекарства антигипертензивой и статиновой групп, а также некоторые другие.

Получать бесплатно эти лекарства можно будет в течение двух лет при условии пребывания на диспансерном учете. "Тем самым, мы достигнем снижение осложнений и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний", - заключила Кипкеева, пишет РИА Карачаево-Черкесия.