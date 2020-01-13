Юрий Гоцанюк: игорная зона в Крыму придаст импульс развитию региона

Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что создание игорной зоны на южном берегу полуострова придаст позитивный импульс развитию региона, а также позволит стать точкой притяжения дополнительных финансов.

Такими словами он прокомментировал распоряжение премьер-министра России Дмитрия Медведева о создании в Ялте игорной зоны "Золотой берег".

"Это, несомненно, будет способствовать экономическому развитию, строительству новых инфраструктурных объектов, появлению дополнительных рабочих мест. И все это исключительно за счет частных инвестиций, государство не вложит ни копейки", - отметил он.

Под игорную зону было выделено 15 га в районе поселка Кацивели под Ялтой, земля была передана в собственность республики муниципалитетом Ялты, передает РИА Новости.