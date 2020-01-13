Рейс в Ставрополь развернулся над Москвой

Самолет российской авиакомпании "Аэрофлот", выполнявший рейс Москва - Ставрополь после взлета вернулся в столичный аэропорт "Шереметьево" по технической причине. Об этом проинформировали в пресс-службе компании.

"Посадка прошла в штатном режиме", - цитирует собеседника РИА Новости.

Также стало известно, что пассажиры были отправлены в пункт назначения резервным самолетом в 02.00 мск, пассажирам было предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.