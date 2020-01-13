Оппозиция разграбила Администрацию президента Абхазии

Госслужба охраны Абхазии, под контроль которой оппозиция сегодня вернула здания Администрации президента, парламента и правительства республики, обнаружила, что президентская администрация стала жертвой массового грабежа.

"Украдены все награды президента, вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната", - приводит ТАСС слова представителя абхазской госслужбы охраны.

Напомним, что оппозиция оставила государственные здания после того, как накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку. Сегодня стало известно, что Хаджимба не будет участвовать в повторных выборах президента Абхазии 22 марта.