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Оппозиция разграбила Администрацию президента Абхазии

Оппозиция разграбила Администрацию президента Абхазии

Госслужба охраны Абхазии, под контроль которой оппозиция сегодня вернула здания Администрации президента, парламента и правительства республики, обнаружила, что президентская администрация стала жертвой массового грабежа.

"Украдены все награды президента, вскрыты все сейфы в здании, разграблена оружейная комната", - приводит ТАСС слова представителя абхазской госслужбы охраны.

Напомним, что оппозиция оставила государственные здания после того, как накануне президент Рауль Хаджимба подал в отставку. Сегодня стало известно, что Хаджимба не будет участвовать в повторных выборах президента Абхазии 22 марта.

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Вестник Кавказа

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