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Повторные президентские выборы пройдут в Абхазии без Рауля Хаджимбы

Повторные президентские выборы пройдут в Абхазии без Рауля Хаджимбы

Вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил сегодня, что подавший накануне в отставку президент Рауль Хаджимба не будет участвовать в повторных президентских выборах 22 марта.

"Рауль не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович – гражданин своей страны, он остается в своей стране", - приводит его слова ТАСС.

Также Барциц подчеркнул, что Хаджимба останется в политическом поле Абхазии, "чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность".

Напомним, Хаджимба ушел в отставку накануне, после переговоров с оппозицией и российской делегацией. В ответ оппозиционеры освободили захваченные ранее здания Администрации президента, парламента и правительства.

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Вестник Кавказа

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