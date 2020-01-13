Повторные президентские выборы пройдут в Абхазии без Рауля Хаджимбы
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц сообщил сегодня, что подавший накануне в отставку президент Рауль Хаджимба не будет участвовать в повторных президентских выборах 22 марта.
"Рауль не собирается баллотироваться на выборах. Рауль Джумкович – гражданин своей страны, он остается в своей стране", - приводит его слова ТАСС.
Также Барциц подчеркнул, что Хаджимба останется в политическом поле Абхазии, "чтобы в стране были порядок и законность, была преемственность".
Напомним, Хаджимба ушел в отставку накануне, после переговоров с оппозицией и российской делегацией. В ответ оппозиционеры освободили захваченные ранее здания Администрации президента, парламента и правительства.
Вестник Кавказа
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