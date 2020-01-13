В Гуамском ущелье приставы опечатали тепловоз

В Апшеронском районе Краснодарского края судебные приставы опечатали тепловоз, который перевозит туристов по популярному маршруту вдоль реки Курджипс в Гуамском ущелье. В региональном управлении Федеральной службы судебных приставов сообщили, что решение о приостановке деятельности ряда объектов турбизнеса в Гуамском ущелье, в том числе тепловоза, связано с нарушениями пожарной безопасности.

"В рамках обеспечения иска прокуратуры судебные приставы запретили эксплуатацию переданных АО "Апшеронск-Лагонаки" тепловоза ТУ-8 с тремя пассажирскими вагонами ПВ-40, возившего туристов по ущелью реки Курджипс, участка узкоколейной железной дороги, ведущей от хутора Гуамка в поселок Мезмай", - приводит РИА Новости сообщение управления службы судебных приставов.

Гуамское ущелье протяженностью 5 км расположено в верховьях реки Курджипс Апшеронского района Краснодарского края, является популярным местом отдыха туристов. Здесь сохранился участок восстановленной узкоколейной железной дороги, сейчас используемой в туристических целях.