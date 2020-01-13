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СМИ узнали имя миллиардера, в доме которого отпраздновал Рождество принц Гарри

СМИ узнали имя миллиардера, в доме которого отпраздновал Рождество принц Гарри

Таинственным бизнесменом, в особняке которого провели рождественские каникулы принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи, оказался миллиардер Фрэнк Гистра.

Портал Page Six со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что он бесплатно предоставил супружеской паре "укрытие" в своем доме в канадской провинции Британская Колумбия.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что во время отдыха в Канаде пара останавливалась в доме, который принадлежит бизнесмену из России.

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Вестник Кавказа

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