СМИ узнали имя миллиардера, в доме которого отпраздновал Рождество принц Гарри

Таинственным бизнесменом, в особняке которого провели рождественские каникулы принц Гарри, Меган Маркл и их сын Арчи, оказался миллиардер Фрэнк Гистра.

Портал Page Six со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает, что он бесплатно предоставил супружеской паре "укрытие" в своем доме в канадской провинции Британская Колумбия.

Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что во время отдыха в Канаде пара останавливалась в доме, который принадлежит бизнесмену из России.