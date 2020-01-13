Россия может спасти СВПД – МИД Германии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас выразил уверенность в том, что российской стороне следует "беспокоиться о сохранении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе)" как подписавшей соглашению стороне.

Он отметил, что Москва в конце минувшей недели повторно выразила приверженность сохранению иранской ядерной сделки. "Мы хотим, чтобы Москва на предстоящих переговорах помогла склонить Иран к соблюдению правил игры", - обратил внимание он.

Маас подчеркнул, что Москва может использовать свое влияние в Сирии для предотвращения распространения напряженности на Ближнем востоке.

Кроме того, он отметил, что Берлин надеется на то, что Вашингтон подаст сигнал, указывающий на то, что "обе стороны заинтересованы в разрядке напряженности". "Конфликт между США и Ираном висит как "дамоклов меч" над регионом", - цитирует министра "Газета.ru".