Юрген Тоденхефер: Иран отреагировал очень умно

В конфликте между Ираном и США в настоящее время можно говорить о тактическом ослаблении напряжения, рассказал Deutschlandfunk известный немецкий публицист Юрген Тоденхефер, известный своей жесткой критикой в адрес ближневосточной политики США.

Тоденхефер высоко оценил поведение Ирана, в то время как президента США Дональда Трампа он уличил в отсутствии разумной стратегии. По оценке эксперта, нынешнее ослабление связано с тем, что обе стороны поняли: если они продолжат нападения, произойдет огромный пожар.

"Я думаю, что, когда иранцы объявили, что нанесут удар по Хайфе в случае еще одного нападения американцев – всем стало ясно, что это означало бы большую войну", - пояснил Юрген Тоденхефер.

Ракетный обстрел американской авиабазы в Ираке в ответ на убийство генерала Сулеймани публицист назвал умным ходом Тегерана. "Я думаю, это хорошо, что Иран не убил американских солдат. Это дало Трампу шанс снять свою собственную угрозу об атаке 52 главных целей в Иране", - обратил внимание он.



Отвечая на вопрос о мотивах, которые побудили президента США убить генерала Сулеймани, Тоденхефер усомнился, что решение стало результатом ясной стратегии Трампа, так как ее у него нет. "Уничтожение второго по значимости человека во второй по важности стране на Ближнем Востоке атакой беспилотника – это не может быть стратегией", - подчеркнул эксперт.

"Сулеймани был жестким военным, но он был бы очень популярен и победил бы на всех президентских выборах – и если вы убиваете такого человека, вы рискуете, что противник сорвется, вы рискуете ужасным конфликтом", - заключил Юрген Тоденхефер.