В Крыму не оценили идею отмечать поход Девлет-Гирея на Москву

К инициативе отмечать "450-летие сожжения Москвы" нельзя относиться серьезно, заявил глава крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров, комментируя предложение экс-депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова.

Чубаров ранее предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русское царство весной 1571 года. В результате боев в городе произошел пожар, ставший сильнейшим в XVI веке.

"Не думаю, что Украина будет праздновать эту дату, ибо это бред, но порцию своего хайпа пан Чубаров отхватил", - приводит РИА Новости слова Умерова.