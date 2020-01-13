Как Зурабишвили встретит Старый Новый год?

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня отправляется в регион Гурия. Там она в течение трех дней будет встречаться с представителями местных властей и знакомиться с положением в регионе.

Кроме того, Зурабишвили встретится с представителями малого и среднего бизнеса, а также посетит футбольную академию в Ланчхути и фольклорный центр в Озургети.

День государственного флага - 14 января - президент отметит в селе Горабережоули в Чохатаурском районе. Планируется поднятие государственного флага над крепостью князей Эристави и обращение Зурабишвили к жителям страны, сообщает Спутник - Грузия.

14 января отмечается и День грузинского театра, поэтому она посетит государственный драматический театр в Озургети и проведет встречу с творческим коллективом.

Также президент вместе с председателем парламента Арчилом Талаквадзе побывает в этнографическом музее в селе Двабзу, посетит мероприятии "Каланда 2020", а затем осмотрит отремонтированную историческую первую школу в Озургети.