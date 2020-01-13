"Нафтогаз" объяснил, почему Украина будет покупать российский газ втридорога

Исполнительный директор украинской компании "Нафтогаз" Юрий Витренко попытался обвинить Россию в том, что Украина в обозримой перспективе не будет покупать российский газ напрямую у "Газпрома", а только через европейских посредников и по более высоким ценам.

В интервью "Радио Свобода" он признал, что возможности для закупок дешевого газа прямо на российской границы у "Нафтогаза" есть, законодательные запреты на это не существуют, но "практических оснований для того, чтобы это обсуждать", нет – не пояснив, по каким именно причинам переговоры здесь и сейчас проводить невозможно.

Отсутствие прямых закупок исполнительный директор компании объяснил просто: Россия перестала его поставлять, не уточняя, почему Украина не стала продлевать контракты на поставки российского газа. Витренко добавил, что перед "Нафтогазом" была поставлена задача выйти на альтернативные маршруты закупки российского газа.

Напомним, что сейчас между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует лишь соглашение по транзиту газа в Европу. Ради этого российской компании пришлось заплатить Украине $2,9 млрд по решению европейских судов. В "Нафтогазе", в свою очередь, заявили, что теперь намерены подать в суд на Россию за крымские активы, а также сообщили, что намерены импортировать газ по реверсу "Трансбалканского газопровода" из Болгарии, то есть де-факто российский газ, который идет в Болгарию по "Турецкому потоку".