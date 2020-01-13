Вучич оценил вероятность войны Ирана и США

Полномасштабная война не отвечает интересам ни США, ни Ирана, выразил мнение президент Сербии Александар Вучич.

Он также подчеркнул, что "сербы хотят мира".

"Мы маленькие, мы не вмешиваемся, это большие силы для нас – и США, и Иран. Мы хотим мира. Я должен заботиться об интересах Сербии", - сказал он, отметив, что война никому не нужна.

"Иранцы, персы – умный народ, у них всегда умное руководство. Для них время, как и для китайцев, не самый важный элемент – они терпеливы, они подождут годы, десятилетия, этого они не забудут", - обратил вникание он.

Далее сербский лидер отметил, что президент США Дональд Трамп "начал и сделал то, что хотел, показал свою силу, но перед выборами ему не нужен конфликт с Ираном", передает ТАСС.

Кроме того, он обратил внимание на то, что хорошие отношения, как с США, так и с Ираном слишком важны для Сербии, чтобы Белграду как-то вмешиваться и проявлять себя в сложившейся ситуации.