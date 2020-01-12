Обзор прессы Кавказа 5 - 12 января

Информагентство "Sputnik-Абхазия" сообщило со ссылкой на ЦИК республики, что выдвижение кандидатов на пост президента Абхазии начнется 22 января, то есть за 60 дней до выборов. После поступления необходимых документов о выдвижении кандидата ЦИК должен зарегистрировать его в течение 10 дней. Заканчивается регистрация за 30 дней до дня всенародного голосования.

Председатель ЦИКа Абхазии Тамаз Гогия обратил внимание на юридические коллизии в законодательстве страны, которые могут помешать выборной процедуре. По его мнению, необходимо принять ряд поправок в закон "О выборах президента Абхазии", с которыми пока не сталкивались, но они носят противоречивый характер. Например, 20 статья этого закона, согласно которой повторные выборы проводятся в течение двух месяцев после основных выборов, но коллизия в том, что со дня окончания голосования в сентябре 2019 года прошло больше трех месяцев.

Еще одним проблемным моментом может стать то, что закон требует проведения повторных выборов по основным спискам избирателей, которые использовались на предыдущих выборах. Гогия задался вопросом, как быть с людьми, достигшими совершеннолетия в течение последних месяцев. Он также не исключает, что это может привести к спорам и скандалам.

Кассационная коллегия Верховного суда отменила итоги голосования повторных выборов президента Абхазии в пятницу 10 января. По закону, стороны судебных тяжб имеют право обжаловать это решение в течение двух месяцев в президиуме Верховного суда, который в свою очередь имеет право вынести свой вердикт в течение девяти месяцев после обращения. Если президиум Верховного суда отменит решение Кассационной коллегии до проведения выборов, то они отменяются. Если к этому времени выборы уже состоятся, то их результаты будут аннулированы. "Я не знаю, как быть в такой ситуации. Прошло почти четыре месяца. Получается, мы все нарушили, и кто-то может пойти, обжаловать это", - задается вопросом председатель ЦИК.

Помимо юридических издержек, председатель Центризбиркома страны ожидает финансовые затруднения в организации предстоящих выборов. Член ЦИК, юрист и глава Центра стратегических исследований при президенте Абхазии Гиви Габния считает, что парламент страны должен решить проблему в трактовке статьи 19 в части второй, где речь идет о подсчете голосов при повторном голосовании. По его мнению, трактовка этой статьи спорная, из-за чего собственно и произошли разногласия между властью и оппозицией. "Чтобы таких ситуаций не было, нужно вносить изменения в закон, чтобы закон четко и ясно регламентировать всякую ситуацию", - считает Габния.

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В Армении партия "Сасна црер" ("Сасунские храбрецы"), сформированная из вооруженной группы, известной тем, что в июле 2016 года совершила в Ереване захват полка патрульно-постовой службы, объявила, что отказывается поддерживать действующую власть. Отныне она будет выступать как радикальная оппозиция, имея в повестке дня проведение досрочных выборов и программу по формированию полюса настоящих "белых", сообщает местная газета "Аравот".

По мнению руководителей партии, у действующей власти нет достаточной воли и способности для того, чтобы осуществить системные изменения, поэтому настало время для того, чтобы "у воображающей себя белой нынешней власти была реальная альтернатива". (С приходом действующей власти, ее представители условно делят население Армении на "белых" и "черных". "Белые" - это те, кто за нынешнюю власть, "черные" - соответственно против). На вопрос, считают ли они, что нынешняя власть действует в поле "черных", в не "белых", член секретариата партии Варужан Аветисян ответил, что уже происходит смена цвета. "Она не в поле "черных", но уже невольно сереет. С псевдоальтернативой белая сила не может оставаться белой. Поэтому должна быть реальная альтернатива, реальный полюс, полюс, основывающийся на реальных ценностях и борющийся за реальные цели. Если мы и такие, как мы, продолжат быть в роли помощников, то, учитывая, что действующая власть идет по неверному пути и идет к падению, то мы своим дополнительным весом и скоростью придадим ей дополнительную скорость и инерцию и ускорим падение. Поэтому мы должны уже выступать в роли тормозящего это падение", — пояснил свою позицию Аветисян.

Газета "Голос Армении" замечает, что руководство "Сасна црер" быстро разочаровалось в нынешнем руководителе страны Николе Пашиняне и решило изменить стратегию. Политическая ситуация сегодня в стране такова, что не быть в оппозиции - значит лишить себя политической перспективы. Все, кто после смены власти считал себя опорой "революции", либо уже перешли, либо готовятся перейти в лагерь оппозиции.

Вместе с тем, лидеры партии не собираются занять место на том радикально-оппозиционном фланге, где сегодня обосновались бывшая правящая РПА и сторонники экс-президента Роберта Кочаряна. Лидеры "Сасна црер" говорят о намерении обосноваться на радикально-белом фланге, то есть стать белее "белого" и революционнее самого вождя революции, пишет издание. Партия, сформированная на основе террористической группы, грозится стать подлинным авангардом революционных преобразований, то есть заменить собой Пашиняна, который, как они считают, предал революцию, расположившись с комфортом в зоне "черных". Учитывая те способы, к которым привыкли прибегать эти деятели при решении политических задач, можно с легкостью предположить, кого следует опасаться Пашиняну в 2020 году. В отличие от "радикальных черных", "радикальные белые" вовсе не ищут политических дискуссий, они активно мажут черной краской премьера. Главной их целью, говорится в статье, является выход страны из ЕАЭС и ОДКБ, а также вывод с территории Армении 102-й Российской базы. В нынешней геополитической ситуации эти требования сродни предательству национальных интересов.

Отныне, заключает автор статьи, оппозиционное пространство в стране разделилось на тех, кто привык решать вопросы политическим путем, и тех, кто легко может свернуть с этого пути в сторону террора и кровопролития.

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В 2020 году в Дагестане начнется реализация комплексного инвестиционного проекта создания Самурского энергетического кластера. Соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме компанией EcoEnergy с Агентством по предпринимательству и инвестициям Дагестана. Помимо создания современных объектов малой гидроэнергетики и солнечной генерации, будут проводиться исследования ветроэнергетического потенциала в районах реализации проекта и создания объектов ветровой энергетики, пишет газета "Дагестанская правда". На сайте ecoenergy.group говорится, что проект рассчитан до 2030 года. Объем водохранилищ позволит регулировать сток реки Самур, обеспечивая стабильное водоснабжение всех потребителей воды Южного Дагестана, включая город Дербент. Минимальные по площади водохранилища малых ГЭС и регулирование стока реки каскадным методом обеспечат повышение попусков в дельту реки Самур в период засух, улучшая условия для сохранения Самурского леса. Реализация первого этапа обеспечит ежегодные бюджетные поступления около 1,2 млрд рублей, в том числе 528 млн рублей в региональные бюджеты. Реализация проекта будет способствовать повышению качества жизни более 350 тыс. человек.

Решение этих вопросов актуально для Дагестана. Электростанции энергосистемы республики с января по июнь 2019 года выработали всего 2229 млн кВт/ч электроэнергии, что на 5,6% меньше выработки предыдущего года. Снижение производства объясняется уменьшением выработки ГЭС, что связанно с низкой проточностью реки Сулак. Это явление в последние годы случается все чаще. Глобальное потепление климата отражается и на Дагестане, в частности на состоянии ледников в горах, которые тают и не успевают восстанавливать свои объемы, говорится в статье. Между тем в республике растет потребление электроэнергии. Только в июне 2019 года потребление составило 444,6 млн кВт/ч, что на 7% больше показателей июня предыдущего года. Дефицит генерирующих мощностей Дагестанская энергосистема покрывает за счет перетока мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежных энергосистем.



Как сообщил исполнительный директор компании EcoEnergy Артур Алибеков, проект сейчас находится на этапе инвестиционного структурирования. Ведется работа с потенциальными инвесторами. Разработаны технико-экономическое обоснование первоочередных объектов кластера и ТЭО комплексного проекта и многое другое. Проведена работа с потенциальными поставщиками оборудования и услуг, чтобы проект мог быть реализован на основе производимого в России оборудования, документально подтверждена стоимость его реализации. Его поддержали правительство РФ в лице вице-премьера Дмитрия Козака, руководитель госкомпании ПАО "Роснано" Анатолий Чубайс и глава Дагестана Владимир Васильев. Проект находится в стадии постоянного развития. Например, в части малой гидроэнергетики проект был оптимизирован так, что водохранилища используют широкие русловые территории, практически не затапливая земли сельхозназначения и вообще не затрагивая населенных пунктов. "Для нас это был принципиальный момент. Мы пошли на снижение мощностей и выработки с объектов малой гидроэнергетики, чтобы не затапливать используемые людьми территории. При этом будет создан стабильный водоем для орошения земель, регулирования стока и развития рыбного хозяйства. А уменьшение мощности компенсируется за счет солнечной генерации", - отметил Алибеков.

По мнению автора статьи, реализация данного проекта может дать по-настоящему мощный импульс для развития горных территорий Дагестана и в целом экономики республики - недостающие киловатты, новые рабочие места, дополнительные налоги. Условия в республике идеальные для этого, и этот фактор может стать определяющим в придании импульса развитию экономики.

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Кавказский государственный природный биосферный заповедник в наступившем году расширит и модернизирует имеющиеся 16 маршрутов. "Важно обустроить маршруты по последним мировым стандартам - это максимальный комфорт на стоянках с минимумом дополнительной инфраструктуры", - рассказал в интервью газете "Черкесск: вчера, сегодня, завтра" директор заповедника Сергей Шевелев. По его словам, интерес к заповеднику у туристов стабильно растет, но, поскольку это именно заповедная зона, не планируется создавать новые турмаршруты, сделав акцент на модернизации уже существующих. Помимо природных достопримечательностей, на каждом из маршрутов есть уникальные географические, исторические объекты. Одна из целей - привлечь к ним внимание, развивать познавательный туризм - ботанические, геологические, орнитологические походы. При этом на стоянках желательно наличие биотуалетов, горячей воды, газа, чтобы исключить опасное для заповедной территории разжигание костров и приготовление на них пищи.

"Мы стремимся сделать наши маршруты более современными. Работаем над тем, чтобы облегчить путь туристов, например, по знаменитой "тридцатке" - через горы к морю - вполне реально пройти без палатки, останавливаясь на ночлег на приютах и неся с собой только легкий спальник и личные вещи", - добавил собеседник.

Туристический поток в заповедник в 2019 году остался примерно на том же уровне, что и в предыдущем, - чуть более 250 тыс. человек. Выросло число желающих познакомиться с заповедником в формате экскурсий или выходного дня, очень популярны короткие маршруты, предусматривающие одну ночевку. В минувшем году заповедник посетили первые туристы с Ближнего и Среднего Востока, и, благодаря заключенному договору с российским туроператором, туристы из девяти государств этого региона станут постоянными гостями заповедных троп.

Кавказский государственный природный биосферный заповедник, созданный в 1924 году, является самым большим горно-лесным заповедником в Европе и главной составляющей объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Западный Кавказ". Общая его площадь - более 280 тыс. га. Он расположен на территории Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии и примыкает к границе с Абхазией. В заповеднике сосредоточено большое количество находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных.