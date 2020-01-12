По авиабазе с американскими военными нанесен ракетный удар в Ираке

Неизвестные сегодня обстреляли ракетами иракскую авиабазу Балад, на которой размещен американский военный контигент.

Известно, что при этом были ранены четверо иракских военнослужащих, из них двое офицеров. По имеющимся на данный момент данным, среди солдат ВС США пострадавших нет.

Как пишет Reuters, всего на территорию авиабазы упало семь снарядов.

«По меньшей мере пять реактивных снарядов из установок «Катюша» попали по базе Балад в провинции Салах-эд-Дин, что привело к ранению четырех военнослужащих ВВС Ирака», - приводит РИА Новости слова своего источника.