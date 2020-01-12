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Полиция открыла огонь по протестующим в Иране (ВИДЕО)

Полиция открыла огонь по протестующим в Иране (ВИДЕО)

В сети появились свидетельства того, что полиция Ирана открыла огонь по протестующим против правительства в Тегеране. Речь идет о видеозаписях, распространяемых очевидцами событий через соцсети.

Ряд таких видео можно найти в Twitter по хэштэгу #Azadi.

Так, аккаунт News_Executive  опубликовал видео, на котором в темноте раздаются выстрелы. Согласно подписи к видеофайлу, это стрельба по протестующим на площади Азади «в то время, как акции протеста усилились по всей стране».

Аккаунт PinkSalt_Pak демонстрирует видео, на котором толпа спасается бегством к площади Азади после начала стрельбы по протестующим.

Аккаунт Sotiridi Dimpinouids, в свою очередь, опубликовал видео с пятнами крови под ногами людей, снабдив его пояснением, что это кровь семи застреленных и унесенных с площади Азади протестующих.

 

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Вестник Кавказа

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