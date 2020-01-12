Эрдоган обсудил будущее Ливии с Меркель

Как сообщили сегодня в Управлении по связям Администрации президента Турции, глава турецкого государства Реджеп Тайип Эрдоган совершил телефонный звонок канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

По данным турецких СМИ, темой их беседы стал кризис в Ливии. Известно, что также Эрдоган и Меркель обсудили «другие вопросы региональной тематики».

Иных деталей и переговоров, в частности, точка зрения Меркель на позицию Анкары по Ливии, не приводится.