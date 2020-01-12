Грузинский Католикос-Патриарх предупредил о скором возвращении Иисуса Христа

Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II заявил сегодня в кафедральном соборе Святой Троицы, что уже очень скоро состоится Второе пришествие Иисуса Христа.

«Второе пришествие уже близко, и мы должны сделать все, чтобы подготовиться к нему. Я слышу от некоторых верующих, что говорят, что уже очень скоро, но я так скажу: может, осталось несколько дней, и поэтому слова Царя Давида «Спаси, Господь, Давида и даруй ему спокойствие», - приводит его слова Спутник-Грузия.

Тема спокойствия стала центральной в его проповеди этого воскресенья. «Нам необходимо спокойствие. Нам не хватает его, так мы живем в современном мире. Мы берем очень много на себя и надеемся на ученых, культуру и современные достижения. Мы должны помнить, что все находится в руках божьих», - заключил Католикос-Патриарх всея Грузии.