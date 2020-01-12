Султан Ибрагимов: Хабиба Нурмагомедова не победит никто

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уйдет из MMA непобежденным – уверенность в этом на днях выразил экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Султан Ибрагимов в интервью на ютуб-канале Владислава Усачева.

«Хабиб сделал больше, чем кто-либо. Он столько боев провел и даже ни одного раунда не проиграл. Он стабилен. У него большая команда, его тренирует родной отец, и они хорошо работают», - высоко оценил работу Нурмагомедова и его тренеров Ибрагимов.

Боксер подчеркнул, что то, как Нурмагомедов перед каждым взвешиванием сбрасывает по 12-15 кг живого веса, чтобы попасть в легковую весовую категорию, дается очень тяжело.

«То, что его в родном крае так возвышают и такое внимание там к нему, - это он сам лично заслужил своей работой, трудом, потом. Он же, бывало, по 15-20 кг гонял, а ведь через такое пройти не каждый сможет. В этом весе он доказал всем, что он лучший», - заявил экс-чемпион мира по боксу.

Султан Ибрагимов сообщил, что ожидает уверенной победы Нурмагомедова над Тони Фергюсоном. «Я думаю, что Хабиб ему особо ничего не даст сделать. Мне нравится Фергюсон как боец, его бой с Петтисом смотрел на одном дыхании, но с Хабибом такое у него не прокатит. Хабиб как удав – возьмет, и не отпускает», - пояснил он.

«Думаю, Хабиб уйдет непобежденным. Сейчас ему надо пройти Фергюсона, а дальше еще один-два боя проведет и завершить карьеру, потому что вечно так вес гонять не получится», - заключил боксер.