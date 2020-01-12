СКР озвучил причину убийства Ибрагима Эльджаркиева
Начальник центра противодействия экстремизму ГУ МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев был убит Хасаном Полонкоевым не из мести или по религиозным причинам, заявил сегодня зампред СКР Игорь Краснов, рассказывая о ходе следствия.
«Следствием установлена причастность к совершенным преступлениям Хасана Полонкоева и других лиц. Действуя в составе организованной группы, они совершили вооруженное посягательство на офицера, пытаясь помешать ему пресечь их преступную деятельность. Мотивом преступления явилась профессиональная деятельность Эльджаркиева», - подчеркнул Краснов в интервью «Коммерсанту».
«У нас пока нет оснований говорить о том, что офицер мог быть убит из мести или на религиозной почве", - обратил внимание заместитель председателя СКР.
Напомним, что Эльджаркиев был убит 2 ноября прошлого года в Москве. На данный момент арестовано 12 подозреваемых в причастности к его убийству, никто из них не признает вину.
Вестник Кавказа
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