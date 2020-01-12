Сотни домов и машин арестованы по «делу Арашуковых»

Как сообщил сегодня зампред СКР Игорь Краснов, следствие наложило арест на сотни зданий и автомобилей в ходе расследования уголовного дела о масштабных хищениях газа на Северном Кавказе, ключевыми фигурантами котором являются экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.

«В целях погашения ущерба наложен арест на 103 объекта недвижимости, 38 земельных участков, 107 автомобилей, 69 банковских счетов на общую сумму более 830 миллионов рублей», - уточнил он в интервью «Коммерсанту».

Следствию удалось установить, как присваивались деньги через фиктивное трудоустройство других членов семьи Арашуковых – жены Рауля Нелли Арашуковой начальником отдела кадров филиала «Газпром межрегионгаза» в Ставрополе и дочери Камиллы Агоевой советником гендиректора «Газпром газораспределение Ставрополь».

Через дочь Арашуковы присвоили 12,8 млн рублей, через мать – 2,8 млн рублей. Но это наименьшие из сумм, которые были похищены семьей – через выплаты по фиктивным договорам «Газпром газораспределения Ставрополь» подконтрольным Раулю Арашукову фирмам незаконно было получено 761 млн рублей.