За час до отставки Рауля Хаджимбы в Абхазию прибыл Владислав Сурков

Помощник президента России Владислав Сурков сегодня вечером прибыл в Абхазию.

О его визите сообщил первый вице-премьер Абхазии Даур Аршба, пояснив, что Сурков прилетает в связи с необходимостью способствовать мирному урегулированию политического конфликта между президентом Раулем Хаджимбой и абхазской оппозицией.

Как пишет Интерфакс со ссылкой на свой источник в Абхазии, Сурков сразу же встретился с Раулем Хаджимбой. Через час после этого появилась информации о том, что президент подписал указ о добровольной отставке.

Напомним, что в пятницу в Абхазию также прибыл заместитель секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев.