Рауль Хаджимба ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба снял с себя полномочия главы республики – соответствующий указ о добровольной отставке он подписал в воскресенье вечером.

Как пишет Спутник-Абхазия, об этом протестующим против Хаджимбы объявил депутат парламента Сергей Шамба. Активисты приветствовали отставку президента аплодисментами.

Днем Хаджимба провел переговоры с лидером объединенной абхазской оппозиции Асланом Бжания в присутствии заместителя секретаря Совета безопасности России Рашида Нургалиева. На встрече Бжания призвал Хаджимбу подать в отставку в соответствии с решением парламента республики.

Повторные президентские выборы были назначены сегодня ЦИК Абхазии на 22 марта.