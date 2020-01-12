В Москве откроется выставка оружия «Империя и Кавказ»

С 5 февраля во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве начнет работу выставка «Империя и Кавказ. Оружие, обмундирование, ратные традиции. XIX - начало XX века», посвященная оружию времен войн Российской империи против Турции, Персии и кавказских горцев за территории Кавказа.

Всего на выставке будет представлено более 600 предметов оружия, регалий русских солдат, казаков и горцев. Центральным экспонатами станут личные вещи генерал-фельдмаршала князя Барятинского и имама Шамиля.

«Большой раздел выставки посвящен оружейным традициям Кавказа, сложившимся в регионе за долгие годы непрерывных войн. Кроме того, особое внимание уделено оружейным центрам (в том числе и за пределами Кавказа), знаменитым мастерам и шедеврам кавказского оружейного искусства, произведениям российского и кавказского оружейного мастерства, созданным в условиях культурного обмена», - сказано в сообщении на сайте музея.

Выставка продлится до 5 февраля.